Бывший премьер-министр Азад-Джамму и Кашмира и лидер Пакистанской мусульманской лиги — Наваз Раджа Мухаммад Фарук Хайдер Хан призвал власти немедленно вмешаться на фоне сообщений о новой вспышке насилия в пакистанском Равалакоте. Как сообщает The Express Tribune, поступают сообщения о возможных столкновениях между силами безопасности и сторонниками Объединенного народного комитета действий (JAAC), деятельность которого запретило правительство Азад-Джамму и Кашмира. Также сообщается о возможных жертвах.

Призыв к вмешательству

В публикации в соцсети X от 6 ноября Хайдер Хан обратился к соответствующим органам с просьбой вмешаться, чтобы остановить кровопролитие в Равалакоте, «пока не стало слишком поздно».

Комиссия по правам человека Пакистана заявила о глубокой обеспокоенности сообщениями о новой вспышке насилия. В организации отметили, что имеются утверждения о жертвах как среди протестующих, так и среди сотрудников правоохранительных органов.

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Призыв к диалогу

Комиссия призвала федеральное правительство Пакистана и правительство Азад-Джамму и Кашмира не допустить дальнейшей эскалации и немедленно начать содержательный диалог по требованиям граждан. Она также подчеркнула необходимость беспрепятственного доступа СМИ в регион для независимого освещения событий и заявила, что ситуацию следует урегулировать политическим диалогом, а не силой.

Протестное движение JAAC добивается конституционных и управленческих реформ, в частности отмены 12 мест в Законодательной ассамблее Азад-Джамму и Кашмира, зарезервированных для беженцев, прекращения привилегий политической элиты и изменения системы квот. Правительство заявило, что согласилось или выполнило 35 из 38 требований комитета, одновременно обвинив его в насильственных нападениях на представителей власти и государственные объекты. Издание отметило, что не смогло независимо проверить достоверность этих утверждений.

В четверг власти Азад-Джамму и Кашмира также обязали владельцев лицензий на оружие зарегистрировать их в ближайших полицейских участках в течение десяти дней. Власти предупредили, что незарегистрированные лицензии будут считаться аннулированными.

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