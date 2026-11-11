Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана во вторник, 10 ноября, доставили из тюрьмы в больницу в Исламабаде для медицинского обследования, а затем вернули в камеру. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на источники.

Обследование в больнице Исламабада

Хан, который содержится в тюрьме Адиала в Равалпинди, прошел обследование глаз в Пакистанском институте медицинских наук (PIMS). Один из чиновников сообщил, что у 74-летнего политика также возникли проблемы с артериальным давлением и ему оказали необходимую помощь.

По словам собеседника издания, в тот же вечер Хана перевели обратно в тюремную камеру. Это первый известный случай с августа, когда его доставили в больницу для лечения, а после этого вернули в тюрьму. Августовский визит в медучреждение был досрочно прерван.

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Состояние здоровья и судебные дела

Адвокаты экс-премьера заявляют, что его здоровье ухудшилось во время заключения и он существенно потерял зрение на правом глазу. Также, по данным его партии, пакистанский суд приказал администрации тюрьмы разрешить юридической команде посетить Хана и его жену.

Имран Хан находится за решеткой более трех лет после того, как в 2022 году потерял власть в результате вотума недоверия. Против него выдвигали несколько обвинений в коррупции. Все его приговоры, кроме одного, были приостановлены или отменены, а апелляции еще рассматриваются. Политик отрицает вину и называет обвинения политически мотивированными; правительство это отрицает.

Заместителя председателя партии Хана Шаха Мехмуда Куреши 10 ноября также доставили из тюрьмы в больницу в пакистанском Лахоре. Он остается в больнице.

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