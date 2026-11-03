Бывший бригадный генерал иорданской разведки Сауд аль-Шарафат призвал власти Иордании восстановить национальную стратегию противодействия насильственному экстремизму после вооруженного нападения на церковь в деревне Хмуд. Нападение произошло 23 октября примерно в 80 км к югу от Аммана и унесло жизни девяти человек, сообщает The National.

Аль-Шарафат, ушедший в отставку в 2015 году и ныне возглавляющий Центр глобализации и исследований терроризма Shorufat в Аммане, заявил, что разработанная государством стратегия фактически так и не была реализована. По его словам, документ подготовили в 2014 году, когда группировка «Исламское государство» расширяла свое влияние, а до 4 тысяч иорданцев отправились воевать в Ирак и Сирию.

Стратегия против экстремизма

По словам бывшего чиновника, после поражения «Исламского государства» могло сложиться впечатление, что угроза экстремизма уменьшилась. Он подчеркнул, что еще не поздно начать общенациональную дискуссию о том, как перевести стратегию в измеримые практические действия.

Документ предусматривал улучшение системы образования, ситуации с правами человека и социально-экономических условий. Его целью было противодействие экстремизму и формирование толерантной религиозной культуры, которая способствовала бы плюрализму и принятию других. Аль-Шарафат также указал на недостаток координации между государственными секторами в этой сфере и заявил, что профилактика должна стать постоянным национальным приоритетом, а не реакцией на отдельные инциденты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование нападения

Иорданские власти не назвали конкретную группировку, ответственную за нападение в Хмуде. В то же время чиновники описали подозреваемых нападавших как сторонников такфирской идеологии, которая допускает объявление других людей отступниками от веры и является одним из ключевых принципов идеологии «Исламского государства» и других боевых группировок.

27 октября Иордания нанесла авиаудары по целям в Сирии, которые власти назвали объектами «Исламского государства», в ответ на нападение в Хмуде. Аль-Шарафат назвал эту атаку первым смертельным террористическим нападением на церковь в современной истории Иордании и отметил, что цели нападавших должны установить следователи.

Предыдущие угрозы

В 2020 году силы безопасности Иордании задержали четырех человек, которых назвали связанными с «Исламским государством» и подозревали в подготовке нападения на Армянскую православную церковь и магазин алкоголя на востоке Аммана. В декабре 2022 года в южной мухафазе Маан во время операции против группировки, которую правительство назвало такфирской ячейкой, погибли трое сотрудников сил безопасности.

Читай нас в