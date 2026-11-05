В Нью-Йорке бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан укрепила лидерство в отборе следующего генерального секретаря ООН. На закрытом неформальном голосовании Совета Безопасности она получила 12 голосов «поощрение», три голоса «не поощрение» и ни одного голоса «без мнения», по данным дипломатов, сообщает The National.

В предыдущем раунде Гринспан получила 11 голосов «поощрение». Посол Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес, которая в этом месяце председательствует в Совете Безопасности, подтвердила проведение голосования, однако отказалась раскрывать его результаты.

Результаты неформального голосования

Второе место занял генеральный директор Международного агентства по атомной энергии аргентинец Рафаэль Гросси. Он получил девять голосов «поощрение», четыре — «не поощрение» и два голоса «без мнения».

Представительница Гайаны Кэролин Родригес-Биркетт набрала соответственно восемь, пять и два голоса. Лана Нуссейбе из ОАЭ сохранила четвертую позицию с результатом семь голосов «поощрение», шесть — «не поощрение» и два голоса «без мнения».

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Представитель Турции Феридун Синирлиоглу, которого Анкара выдвинула 1 ноября, в первом для себя раунде получил три голоса «поощрение», восемь — «не поощрение» и четыре голоса «без мнения». По данным издания, он должен выступить перед Генеральной ассамблеей ООН в пятницу, а 9 ноября провести неформальные консультации с членами Совбеза.

Роль постоянных членов Совбеза

Совет Безопасности ООН, состоящий из 15 членов, ищет преемника Антониу Гутерреша, второй пятилетний срок которого заканчивается в декабре. Голосование провели без различения бюллетеней, поэтому результаты не показали, как голосовали пять постоянных членов Совета Безопасности: США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Каждая из этих стран может заблокировать кандидатуру в ходе формального процесса отбора.

Россия, государство-агрессор, заявила, что может рассмотреть кандидатов не из Латинской Америки и Карибского бассейна, если ни один представитель региона не получит достаточной поддержки в неформальных голосованиях. В следующий раз дипломаты могут вернуться к цветным бюллетеням, которые позволят установить, исходит ли оппозиция ведущим кандидатам от постоянных или выборных членов Совбеза.

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