В Австралии Окружной суд Брисбена приговорил 54-летнего бывшего заместителя директора школы Мэтью Джона Кеонга к шести месяцам лишения свободы за исторические сексуальные преступления против ребенка. Он должен отбыть два месяца, после чего оставшаяся часть срока будет условно приостановлена. Об этом сообщает ABC News.

Приговор по двум пунктам

В прошлом месяце присяжные Окружного суда Брисбена признали Кеонга виновным по двум пунктам незаконного совершения непристойных действий в отношении лица младше 16 лет. Суд заслушал, что преступления произошли в конце 1990-х годов в доме мальчика-подростка, когда Кеонгу было около 25 лет.

По данным суда, Кеонг делал мальчику комментарии сексуального характера, обнажался в его присутствии и совершал непристойные действия. Прокурор Люк Смоути заявил, что потерпевший ранее равнялся на Кеонга, а содеянное стало существенным злоупотреблением доверием.

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Позиции сторон

В заявлении о последствиях преступления потерпевший рассказал о чувстве вины и гневе, которые, по его словам, он носил в себе почти 30 лет. Он сообщил о преступлении полиции только в 2019 году, объяснив задержку стыдом и длительным молчанием.

Адвокат Марцин Лазински подчеркнул, что на момент совершения преступления его клиент также был молодым человеком. Защита также заявила, что Кеонг много лет работал учителем, до ареста не совершал новых правонарушений и потерял карьеру в сфере образования. Его педагогическая регистрация была приостановлена в 2020 году, а в августе этого года его уволили с должности в системе образования Квинсленда.

Судья Энтони Рафтер отметил, что лишение свободы будет сложным для осужденного, однако не увидел исключительных обстоятельств для наказания без лишения свободы. По словам судьи, Кеонгу доверили присмотр за мальчиком в отсутствие родителей, а также он не продемонстрировал раскаяния. Условное приостановление оставшейся части наказания будет действовать 12 месяцев.

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