Эквадор и Соединенные Штаты 6 ноября подписали в Кито два соглашения об отслеживании незаконных финансовых потоков, противодействии похищениям людей и вымогательству, а также борьбе с торговлей золотом, связанной с незаконной добычей. В церемонии принял участие президент Эквадора Даниэль Нобоа.

Как сообщает The Rio Times, документы имеют форму писем о реализации проектов. Они дополняют действующие договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами и не являются новым международным договором.

Поддержка финансового анализа и полиции

Один из проектов предусматривает использование американских технологий для усиления эквадорского подразделения финансового и экономического анализа UAFE. Это ведомство анализирует подозрительные денежные операции; целью помощи назвали выявление незаконных средств и преступных сетей, а также противодействие отмыванию денег.

Поддержку также должно получить национальное полицейское подразделение по борьбе с похищениями и вымогательством UNASE, которое преобразуют в национальную дирекцию. Соглашения направлены на противодействие группировкам, финансирующим свою деятельность посредством похищений людей и вымогательства.

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Отдельное направление сотрудничества касается незаконной добычи золота и торговли им. По заявлениям должностных лиц, цель состоит в ограничении доходов преступных сетей от этой деятельности.

Обращение демократов в Конгрессе США

В тот же день 13 демократов Палаты представителей США во главе с Хесусом Гарсией, Джонатаном Джексоном и Грегом Касаром обратились к государственному секретарю Марко Рубио с призывом немедленно приостановить всю помощь в сфере безопасности и военное сотрудничество с администрацией Нобоа. В письме законодатели упомянули арест бывшей кандидатки в президенты Луисы Гонсалес и заявили о том, что они назвали репрессиями против представителей оппозиции.

Стоимость проектов в сообщениях о подписании соглашений не указывалась. Местные выборы в Эквадоре, на которых будут избираться провинциальные, муниципальные и приходские должностные лица, запланированы на 29 ноября 2026 года.

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