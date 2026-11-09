Правительство Эквадора сообщило о передаче 200 гуманитарных наборов семьям, пострадавшим от сильных дождей и наводнения в городе Милагро провинции Гуаяс. Город расположен недалеко от Гуаякиля. Помощь организовал Национальный секретариат по управлению рисками — государственная служба реагирования на чрезвычайные ситуации.

Помощь и временное убежище

Как сообщает The Rio Times, 8 ноября 2026 года чиновники также осмотрели временное убежище для перемещённых лиц, обустроенное в государственной школе Teniente Hugo Ortiz в Милагро. В мероприятиях участвовали руководительница секретариата Каролина Лосано и генеральный секретарь по вопросам государственного управления, планирования и кабинета Хосе Хулио Нейра.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Подсчёт пострадавших продолжается

Согласно предварительным результатам опроса домохозяйств, от непогоды пострадали около 750 человек. Каролина Лосано отметила, что эта цифра может вырасти, поскольку специалисты ещё обследуют другие районы города.

Национальный секретариат по управлению рисками сообщил, что его сотрудники останутся в Милагро и других кантонах провинции Гуаяс, чтобы выявлять новые потребности населения. Окончательное число пострадавших и перемещённых лиц пока не определено.

Читай нас в