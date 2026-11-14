Эквадор планирует в 2027 году впервые выпустить суверенные зеленые облигации, чтобы привлечь средства на защиту прибрежных и горных регионов и общин, благополучие которых зависит от этих экосистем. Об этом министр окружающей среды и энергетики Хуан Карлос Блум рассказал CNBC. По его словам, правительство обращается за консультациями к Европейскому союзу, который ввел стандарты для зеленых облигаций в 2024 году.

Финансирование охраны природы

Эквадор уже использует инструменты зеленого финансирования. В марте IDB Invest — подразделение Межамериканского банка развития для частного сектора — совместно с эквадорским Banco Bolivariano выпустило облигации для сохранения биоразнообразия на 120 млн долларов. Средства должны быть направлены на природоохранные проекты.

В 2023 и 2024 годах страна также заключила две сделки по обмену долга на природоохранные обязательства. По условиям таких операций государственный долг рефинансируется на более выгодных условиях, а сэкономленные средства направляются на охрану природы. Эти сделки высвободили около 1,1 млрд долларов для защиты Амазонии и Галапагосских островов.

Эквадор также стремится принять в 2028 году конференцию ООН по биоразнообразию COP18. В 2023 году страна выпустила «голубые» облигации, которые должны обеспечивать 12 млн долларов ежегодно на сохранение Галапагосских островов.

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Нефть, добыча и биоразнообразие

В то же время правительство пытается совместить природоохранную политику с добычей нефти и освоением критически важных минералов. По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году около 80% энергии Эквадора производилось из нефти и нефтепродуктов, тогда как гидроэлектростанции обеспечивали примерно две трети электроэнергии.

Блум назвал баланс между сохранением биоразнообразия и использованием природных ресурсов «деликатным вопросом». Он также отметил, что одним из приоритетов министерства является противодействие незаконной добыче полезных ископаемых. Чиновник сказал, что осознает экологическое воздействие законной добычи, но считает незаконную добычу значительно большей проблемой.

Кредиты для природы

На первом эквадорском Bio Summit в Кито представили идею введения в стране кредитов биоразнообразия. Президент мероприятия Марсело Саламе работает над проектом сохранения и монетизации 260 гектаров леса Просперина, принадлежащего университету ESPOL в Гуаякиле. Такие кредиты могут учитывать количество видов, площадь древесного покрова и другие показатели состояния экосистемы, а привлеченные средства могут направляться на ее защиту.

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