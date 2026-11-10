В США 32-летний гражданин Эквадора Карлос Виктор Местанса Серкадо согласился признать вину по федеральному обвинению в ограблении, сообщает The Hindu. Обвинение связано с кражей драгоценностей из бронированного автомобиля в Калифорнии на сумму около $100 млн.

Ограбление возле Лос-Анджелеса

По данным прокуратуры США в Лос-Анджелесе, украденная коллекция включала изделия из драгоценного золота, бриллианты, рубины, изумруды и роскошные часы. Ее стоимость оценивалась примерно в $100 млн. Ведомство назвало это крупнейшим зафиксированным в США ограблением ювелирных изделий.

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Согласно материалам обвинения, автомобиль компании Brink's был ограблен 11 июля 2022 года на придорожной остановке к северу от Лос-Анджелеса. По делу обвинения предъявили семи мужчинам.

Задержание в Панаме

Местанса Серкадо был задержан два года назад в Панаме во время пересадки. Он летел рейсом из Гватемалы в Эквадор. Мужчина согласился признать вину по федеральному обвинению, связанному с его ролью в краже драгоценностей.

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