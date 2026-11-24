В Европейском Союзе доля полностью электрических автомобилей в новых регистрациях в октябре составила 29,8%, а подключаемых гибридов — 10,9%. Как сообщает OilPrice со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей, электрические и гибридные модели в целом обеспечили около 75% новых регистраций автомобилей в Европе.

Доля электромобилей выросла

В октябре 2025 года полностью электрические автомобили составили 18,9% всех новых регистраций в ЕС. Таким образом, за год их доля выросла до 29,8%.

Бензиновые автомобили в октябре обеспечили 16,9% новых регистраций, а дизельные — 5,4%. Доля гибридных автомобилей на европейском рынке составила 33,7%, пишет издание.

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Цены и модельный ряд

По оценке OilPrice, продажи электрических и гибридных моделей поддержали государственные программы, более широкий выбор моделей, а также высокие цены на бензин и дизельное топливо. Издание также отмечает, что подорожание энергии коснулось и электроэнергии.

Европейская ассоциация автопроизводителей сообщила, что электрифицированные силовые установки поддерживали рост рынка, в частности на крупных европейских рынках. OilPrice пишет, что европейские автопроизводители в октябре потеряли долю рынка в пользу китайских конкурентов, которые расширили предложение моделей.

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