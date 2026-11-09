Американская фармацевтическая компания Eli Lilly заявила, что ее таблетка для снижения веса Foundayo существенно уменьшила тяжесть обструктивного апноэ сна у пациентов с ожирением на поздней стадии клинических испытаний. Компания планирует до конца 2026 года подать в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США заявку на одобрение ежедневного препарата для взрослых с умеренным или тяжелым апноэ сна, имеющих ожирение или избыточный вес, сообщает CNBC.

Результаты двух исследований

Испытание состояло из двух независимых исследований. В первом участвовали 363 пациента, которые не могли или не хотели использовать терапию положительным давлением в дыхательных путях, или PAP-терапию. Вторая группа насчитывала 349 человек, которые применяли PAP-терапию не менее трех месяцев до скрининга и продолжали ее во время исследования.

Участники, которые не применяли PAP-терапию и принимали Foundayo, через 52 недели имели в среднем на 21,1 меньше эпизода нарушения дыхания в час по индексу апноэ-гипопноэ, или AHI. В группе плацебо показатель снизился на 4,8 эпизода в час. В целом AHI в группе Foundayo уменьшился на 43,8%, тогда как в группе плацебо — на 6,3%. По данным Lilly, 31,5% участников, получавших препарат, достигли ремиссии или улучшения до легкой степени апноэ.

Среди пациентов, сочетавших Foundayo с PAP-терапией, AHI снизился в среднем на 18,3 эпизода в час против 5,5 в группе плацебо. Общее снижение индекса составило около 27,5% против 3%, а 19,6% участников соответствовали критериям ремиссии или легкого апноэ.

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Изменение веса и побочные реакции

Препарат также снизил специфическую для апноэ сна гипоксическую нагрузку — показатель глубины и продолжительности снижения уровня кислорода во время сна. Она снизилась на 55,9% в группе без PAP-терапии и на 45,8% в группе, применявшей ее. За 52 недели препарат способствовал потере примерно 11% массы тела в разных группах, а также снижению маркера воспаления.

В Lilly отметили, что данные о безопасности и переносимости в целом соответствовали предыдущим исследованиям Foundayo. Из-за побочных реакций лечение прекратили около 12% участников без PAP-терапии, получавших препарат, против 3,8% в группе плацебо. В группе с PAP-терапией эти показатели составили 6,8% и 0,6% соответственно. Наиболее распространенными реакциями были тошнота, диарея, запор и рвота, преимущественно легкой или умеренной степени.

Обструктивное апноэ сна возникает из-за сужения или блокировки дыхательных путей во сне и связано со снижением уровня кислорода и повышением артериального давления. Инъекционный препарат Eli Lilly для снижения веса Zepbound в декабре 2024 года стал первым лекарственным средством, одобренным в США для лечения этого состояния.

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