Сенатор-демократ от Массачусетса Элизабет Уоррен в январе должна возглавить Комитет Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городским вопросам. Среди ее приоритетов — снижение стоимости жизни, усиление экспортного контроля за поставками передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай и введение правил для рынков прогнозов, сообщает CNBC.

О пока не объявленной повестке дня изданию на условиях анонимности рассказал помощник Уоррен по вопросам банковского комитета. По его словам, сенатор также готовит масштабный план надзора.

Стоимость жизни и долги

Уоррен планирует добиваться ограничения процентных ставок по кредитным картам. Она также хочет дополнить свою инициативу 21st Century Road to Housing Act новым законодательством для строительства доступного жилья.

В ее планы также входит сокращение медицинских, потребительских и студенческих долгов.

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Чипы и рынки прогнозов

По словам помощника, Уоррен намерена ограничить поставки передовых ИИ-чипов в Китай и участвовать в формировании правил регулирования искусственного интеллекта в США.

Отдельным направлением станет надзор за индустрией рынков прогнозов, которую представитель сенатора назвал сферой с недостаточным контролем. Уоррен вместе с сенатором-республиканцем от Юты Джоном Кертисом уже обращались к платформам Kalshi и Polymarket с требованием предоставить информацию о мерах защиты для рынков, связанных с выборами.

Надзорные полномочия

После победы демократов на промежуточных выборах они получат контроль над комитетами Конгресса. Это позволит им определять законодательную повестку дня и выдавать повестки должностным лицам и представителям бизнеса для дачи показаний под присягой.

Комитет, который должна возглавить Уоррен, отвечает, в частности, за федеральную денежно-кредитную политику, банки и экспортный контроль. По словам помощника, Уоррен призвала руководителей технологических компаний, должностных лиц администрации, представителей криптовалютных компаний семьи Трампа и руководителей Уолл-стрит сохранять документы для возможных запросов комитета.

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