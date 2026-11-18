Элла Лэнгли получила награду CMA Awards в категории «Музыкальное видео года» за клип к песне Choosin’ Texas. О ранней победе исполнительницы сообщил Rolling Stone.

60-я ежегодная церемония CMA Awards транслируется в прямом эфире из Нэшвилла в среду, 18 ноября 2026 года. Лэнгли стала лидером по числу номинаций в этом году: она претендовала на девять наград.

Номинации исполнительницы

Среди категорий, в которых представлена Лэнгли, — «Артист года», «Сингл года», «Альбом года», «Песня года» и «Певица года». Ее альбом Dandelion указан в категории «Альбом года».

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В категории «Сингл года» в перечне премии приведены композиции Лэнгли Be Her и Choosin’ Texas. Певица также должна была выступить во время церемонии вместе с ведущей Лейни Уилсон, Тейлор Свифт, Мирандой Ламберт и другими артистами.

Другие категории

В категории «Артист года» в материале упомянуты Люк Комбс, Коди Джонсон, Крис Степлтон и Лейни Уилсон. В перечне категории «Новый артист года» приведены Avery Anna, Carter Faith, Emily Ann Roberts, Tucker Wetmore и Stephen Wilson Jr.

Среди музыкальных событий года издание отмечает совместные записи Миранды Ламберт и Криса Степлтона, Эллы Лэнгли и Моргана Уоллена, а также Карли Пирс и Райли Грина.

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