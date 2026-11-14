Ученые Йельского университета проанализировали 51 клиническое исследование подходов к замедлению старения и выяснили, что отдельные рецептурные препараты, здоровое питание и физическая активность связаны со снижением показателей биологического возраста. В то же время безрецептурные добавки, рассмотренные в исследованиях, в целом не продемонстрировали измеримого эффекта. О результатах, опубликованных в журнале Nature Medicine, сообщает ScienceDaily.

Как оценивали биологический возраст

Команда под руководством Рагхава Сегала использовала данные более чем 110 биомаркеров метилирования ДНК, включая 16 основных эпигенетических часов. Такие анализы крови исследуют химические метки на ДНК, характер которых меняется с возрастом, и с помощью алгоритмов оценивают биологический или функциональный возраст человека.

Исследователи сравнивали показатели до и после различных вмешательств: применения лекарств и пищевых добавок, изменений образа жизни и медицинских процедур. По их данным, более новые модели эпигенетических часов работали лучше ранних версий. Участники с заболеваниями обычно демонстрировали более значительные изменения маркеров старения, чем здоровые люди.

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Какие подходы дали результаты

Наиболее выраженные изменения маркеров биологического возраста связали с некоторыми фармацевтическими методами. Среди них — метформин и семаглутид, которые применяются для регулирования метаболических состояний и массы тела, а также препараты анти-TNF, направленные на белок TNF, участвующий в воспалительном ответе организма.

Устойчивые благоприятные изменения также фиксировали при сочетании регулярной физической активности со здоровым рационом. В проанализированных работах речь шла о средиземноморской, низкожировой и низкоуглеводной диетах. В то же время испытанные безрецептурные добавки и часть медицинских процедур не показали заметного снижения эпигенетического возраста.

Ограничения выводов

Авторы подчеркнули, что изменение эпигенетических маркеров не доказывает продление жизни или снижение риска возрастных заболеваний. Исследователям еще предстоит установить, являются ли эти изменения прямым следствием вмешательств, как долго они сохраняются и действительно ли связаны с лучшими долгосрочными показателями здоровья. Следующим шагом должны стать исследования на более крупных и разнообразных группах участников.

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