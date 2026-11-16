В Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, компании Al Ain Asset Management и Emaar Hospitality Group договорились о запуске пяти проектов в сфере недвижимости общей стоимостью 8 млрд дирхамов, или $2,17 млрд. Об этом сообщает The National.

Первый проект на острове Аль-Мария

Первым в рамках партнерства планируют реализовать жилой проект на острове Аль-Мария. Он предусматривает строительство 452 квартир и пентхаусов на площади 1 млн квадратных футов. Начальная цена жилья с одной спальней составит 3,7 млн дирхамов.

Генеральный директор группы Рабих Карам сообщил, что продажи начнутся в ближайшее время. По его словам, комплекс будет напрямую соединен с торговым центром, международным финансовым центром ADGM и Cleveland Clinic.

Общая площадь пяти запланированных проектов составит 4,7 млн квадратных футов. Сроки реализации и места расположения остальных четырех объектов компании не раскрыли.

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Спрос на недвижимость

По данным Abu Dhabi Real Estate Centre, за первые девять месяцев 2026 года в Абу-Даби зарегистрировали 38 483 сделки с недвижимостью на 171,26 млрд дирхамов. Стоимость транзакций выросла на 76,1% в годовом выражении, а их количество — на 32,8%.

Наибольшая стоимость сделок за этот период была зафиксирована на острове Рим — 29,86 млрд дирхамов. Далее следуют остров Аль-Худайрият с 28,62 млрд дирхамов, остров Саадият с 18,69 млрд дирхамов, остров Яс с 13,4 млрд дирхамов и город Заид с 5,36 млрд дирхамов.

Карам также рассказал, что летом компания продала на острове Саадият два поместья по 350 млн дирхамов каждое. Ранее Al Ain Asset Management и Emaar совместно запустили в Дубае комплекс Address Beach Resort and Residences, а позднее представили Vida Residences Saadiyat Island — первый проект бренда Vida в Абу-Даби.

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