Президентский руководящий совет Йемена 18 ноября издал закон, признающий движение хуситов террористической организацией и криминализирующий его деятельность и финансирование. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на официальное агентство Saba.

Закон №1 за 2026 год распространяет это определение на политические, военные, силовые и гражданские структуры хуситов, а также их идеологические ориентиры. Согласно сообщению Saba, документ направлен на прекращение финансирования группировки, перекрытие источников ее поддержки, защиту государственных институтов, общества и международного судоходства.

Наказания за преступления

Закон предусматривает наказания от 20–30 лет лишения свободы до смертной казни за террористические действия от имени группировки. К таким действиям документ относит, в частности, подрыв государственных институтов, осаду городов, нападения на объекты и гражданских лиц, а также атаки на международное судоходство и сети связи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Смертная казнь также предусмотрена за поставку или контрабанду оружия и военного оборудования для хуситов, участие в вербовке и подготовке людей. Отдельно закон допускает смертную казнь как дискреционное наказание по делам об использовании или вербовке детей младше 18 лет через школы и летние центры.

Военное противостояние

С 5 октября правительственные силы Йемена проводят операцию «Рассвет Йемена», направленную на восстановление контроля над государственными учреждениями и возвращение столицы Саны под контроль правительства. Боевые действия между правительственными силами и хуситами возобновились в июле после периода относительного затишья, продолжавшегося с апреля 2022 года. По данным ООН, в результате боев тысячи людей погибли или получили ранения, а более 250 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Гражданская война в Йемене продолжается с сентября 2014 года, когда хуситы захватили Сану и ряд провинций. В марте 2015 года в конфликт вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией в поддержку международно признанного правительства.

Читай нас в