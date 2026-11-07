Правительство Йемена обвинило Корпус стражей исламской революции Ирана и ливанское движение Хезболла в отправке 21 военного специалиста для поддержки хуситов. По словам министра внутренних дел Йемена Ибрагима Хайдана, 14 из этих лиц якобы являются членами КСИР, еще семеро — представителями Хезболлы, сообщает Jerusalem Post.

Заявления об участии в операциях

Министерство внутренних дел Йемена заявило, что специалисты базировались в шести провинциях: Ходейде, Сане, Сааде, Хаддже, Амране и Аль-Хауси. По утверждению Хайдана, они специализировались на баллистических ракетах, беспилотниках, радиоэлектронной борьбе, связи, военных логистических сетях и контрабанде компонентов вооружений.

Йеменские власти также утверждают, что эта группа была вовлечена в планирование военных операций, разработку вооружений и координацию морских атак. В частности, министр заявил о якобы координации операций на море и выборе целей среди коммерческих судов, разработке взрывных лодок и самоходных подводных лодок, а также обучении установке мин, тактике осады и ведению боев в городах.

Отрицание Хезболлы

Хайдан заявил, что участие Ирана, по мнению правительства Йемена, вышло за пределы финансирования, вооружения и обучения хуситов и перешло к непосредственному оперативному планированию и командованию. Он назвал присутствующую группу не учебной миссией, а военным штабом, который якобы возглавлял офицер КСИР.

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Министр призвал международное сообщество признать хуситов террористической организацией, ликвидировать сети их финансирования и поставок оружия, а также обеспечить выполнение эмбарго на вооружения, предусмотренного резолюциями Совета Безопасности ООН №2216 и №2624. Он также заявил об угрозе свободе судоходства в проливе Баб-эль-Мандеб и Красном море.

Хезболла отвергла обвинения, назвав сообщения о своих специалистах в Йемене безосновательными. В движении заявили, что йеменцы обладают необходимыми возможностями и опытом для защиты своей страны без внешнего вмешательства.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану. По данным издания, боевые действия между хуситами и коалицией во главе с Саудовской Аравией усилились, а хуситы атаковали региональные аэропорты и другую гражданскую инфраструктуру.

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