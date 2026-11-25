В Йемене армия заявила, что в ходе 654 ударов и целевых операций на нескольких фронтах за последние часы были убиты или ранены 109 командиров и бойцов-хуситов. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление военного представителя полковника Маджеда Абдаллы аль-Назили в социальной сети X.

Виды ударов

По словам представителя, операции включали 21 авиаудар, 577 ударов полевой артиллерии, 36 атак беспилотниками и 20 ударов реактивной артиллерии. По его утверждению, эти действия были направлены против позиций хуситов, мест сосредоточения сил, подкреплений и военной техники.

Аль-Назили также заявил, что в результате операций были уничтожены или повреждены 76 транспортных средств, систем вооружения и единиц военной техники. Эти данные не имеют независимого подтверждения в сообщении агентства.

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Направления операции

Йеменская армия сообщила, что продолжает наносить удары по перемещениям и подкреплениям хуситов на фронтах в Марибе, Аль-Джауфе, Таизе и Лахдже, а также на северном направлении. Военные назвали эти действия частью операции «Рассвет Йемена».

По информации агентства, правительственные силы проводят эту операцию с 5 октября, заявляя о намерении восстановить контроль над государственными учреждениями и вернуть Сану под контроль. Представитель также заверил, что армия будет продолжать наступление до достижения поставленных целей и будет защищать гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Хуситы на момент публикации не комментировали заявление армии.

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