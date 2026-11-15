Правительственная армия Йемена заявила, что хуситы выпустили две баллистические ракеты по Адену — временной столице страны на юге Йемена. Об этом со ссылкой на представителя армии Маджеда ан-Нузайли сообщает Anadolu Agency.

Заявление о ракетном обстреле

По словам ан-Нузайли, ракеты были направлены на Аден. Информации о возможных жертвах или разрушениях он не привел. Хуситы не дали немедленного комментария по поводу заявления правительственных войск.

Операция правительственных сил

Отдельно представитель армии сообщил в соцсети X, что правительственные силы провели 723 удара и операции против позиций, подкреплений и вооружения хуситов в рамках операции «Рассвет Йемена». По его данным, речь идет о 37 авиаударах, 56 ударах беспилотниками и 630 артиллерийских и ракетных атаках.

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По предварительным оценкам ан-Нузайли, были убиты или ранены около 321 командира и бойца хуситов, а 117 военных машин и единиц техники повреждены или уничтожены. Правительственные силы, по его словам, отражают атаки хуситов в провинциях Таиз, Мариб и Эль-Джауф, а операции продолжаются на южном и юго-западном направлениях.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и другие районы страны. Новое обострение между правительственными силами и хуситами началось в июле после краха перемирия, достигнутого в 2022 году.

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