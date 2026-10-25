Йеменская армия заявила, что за последние 24 часа нейтрализовала 307 бойцов и командиров движения хуситов в ходе 736 операций. По ее данным, были уничтожены или повреждены 68 единиц военной техники и вооружения.

Операция «Рассвет Йемена»

Как сообщает Anadolu Agency, операции проводились в рамках наступления «Рассвет Йемена». Их целями, по заявлению армии, были командные центры, места сосредоточения сил, подкрепления, склады оружия и маршруты снабжения хуситов.

Военные не уточнили, сколько из 307 человек, которых они назвали нейтрализованными, погибли или получили ранения. Движение хуситов сразу не прокомментировало это заявление.

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Бои в провинции Таиз

В юго-западной провинции Таиз армия заявила об ударе по командному центру, позициям тяжелого вооружения и складам оружия в заброшенном отеле. Военные утверждают, что хуситы использовали здание как наблюдательный пункт и огневую позицию, чтобы угрожать жилым районам и поддерживать осаду города. Также правительственные силы, по их данным, провели рейды, чтобы подавить огонь из этого района.

Боевые действия в Таизе продолжаются. Правительственные силы контролируют центр города, тогда как хуситы в последнее время продвинулись в сельских и прибрежных районах. Хуситы контролируют значительную часть севера и запада Йемена, а правительственные силы с союзниками — Аден и большие территории южных и восточных провинций.

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