Йеменская армия заявила о нейтрализации около 218 бойцов и полевых командиров хуситов в течение последних 24 часов. По ее данным, в рамках 753 операций были уничтожены или повреждены 78 военных транспортных средств и единиц вооружения. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Операция «Рассвет Йемена»

Военные утверждают, что операции в рамках кампании «Рассвет Йемена» были направлены на передовые командные центры, укрепления, огневые позиции, скопления бойцов, подкрепления и транспорт снабжения хуситов.

Согласно заявлению армии, удары нарушили перемещение подкреплений хуситов к линиям фронта и поддержали рейды и наземные штурмы правительственных сил. Военные не уточнили, сколько из примерно 218 человек, которых они назвали нейтрализованными, погибли или были ранены. Немедленного комментария от хуситов не поступало.

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Ситуация в стране

Армия заявила, что продолжает наступление, чтобы ослабить возможности группировки накапливать силы и перегруппировываться. Она также утверждает, что наносит удары только по военным объектам и принимает меры для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.

Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и другие провинции. В 2015 году в поддержку международно признанного правительства вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Хуситы контролируют значительную часть севера и запада Йемена, в том числе Сану. Международно признанное правительство и союзные силы удерживают Аден, а также значительные территории на юге и востоке страны. Боевые действия в последнее время сдвинули линии фронта, в том числе вдоль побережья Красного моря, а контроль над частью районов остается спорным.

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