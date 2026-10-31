Йеменские правительственные силы заявили, что завершили захват стратегического горного хребта Хувайшиян к востоку от Аль-Хазма, административного центра северной провинции Аль-Джауф в Йемене. Об этом Anadolu Agency сообщил полевой командир армии полковник Раби аль-Кураши.

Бои за высоты

По словам аль-Кураши, правительственные войска продвинулись после боёв с хуситами при поддержке боевой авиации. Он также заявил, что самолёты уничтожили десятки транспортных средств группировки. В то же время, по его словам, военная операция продолжается.

Хребет Хувайшиян является первой линией обороны Аль-Хазма, который, по словам полевого командира, остаётся под контролем хуситов. Местные йеменские СМИ отмечают, что захват высот может позволить правительственным силам перерезать пути снабжения хуситов в провинции. Горы также возвышаются над ключевыми позициями хуситов возле Аль-Хазма.

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Часть горного массива правительственные силы заняли во время столкновений в пятницу, а на следующий день завершили захват всего хребта, сообщил корреспондент Anadolu.

Заявления об ударах

Отдельно йеменская армия заявила, что в течение последних нескольких часов нанесла 1119 ударов по хуситам. Военные утверждают, что нейтрализовали 427 членов группировки, а также уничтожили или повредили 142 военные машины, единицы техники и транспортные средства. Точный период, к которому относятся эти данные, в заявлении не уточнили.

Армия также сообщила о продолжении боёв в юго-западной провинции Таиз, где её силы при поддержке Народного сопротивления атаковали перемещения и подкрепления хуситов при авиационной и артиллерийской поддержке. Контроль над Аль-Джауфом остаётся разделённым: хуситы удерживают Аль-Хазм и другие районы, тогда как правительственные силы контролируют другие части провинции.

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