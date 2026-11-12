Первая леди Турции Эмине Эрдоган представила Глобальный альянс нулевых отходов во время встречи первых леди в Анталье, состоявшейся в рамках Конференции ООН по изменению климата COP31. Инициатива должна стать платформой для сотрудничества стран в сокращении отходов, развитии циркулярной экономики и распространении локальных решений на международном уровне, сообщает Anadolu Agency.

Эрдоган, которая также возглавляет Консультативный совет выдающихся лиц Генерального секретаря ООН по вопросам нулевых отходов, заявила, что одних лишь отчетов, предупреждений и целей относительно климатического кризиса уже недостаточно. По ее словам, успех следует оценивать не только по объемам переработанных отходов, но и по количеству отходов, образования которых удалось предотвратить.

Пять направлений работы

К приоритетам альянса отнесли нулевые отходы и циркулярную экономику, пластиковые и упаковочные отходы, создание зон нулевых отходов, пищевые и органические отходы, а также образование и вовлечение молодежи.

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Инициатива будет работать через три взаимосвязанных формата. Ежегодный Форум нулевых отходов должен стать площадкой для обсуждения общих приоритетов и решений. Стамбульская платформа, по словам Эрдоган, должна превращать предложения в конкретные проекты и партнерства для их реализации. Сам альянс должен расширять географию сотрудничества и способствовать появлению новых партнерств между странами.

Опыт Турции

Эрдоган отметила, что движение Zero Waste было запущено в Турции девять лет назад. По ее словам, за это время уровень переработки отходов в стране вырос с 13% до более чем 37%. Она подчеркнула, что объем мусора определяют решения, принимаемые еще до потребления товара: необходим ли он, как он производится и как долго им пользуются.

Первая леди Турции также призвала к глобальной ответственности компании, работающие в разных странах. Она предложила разработать общие стандарты прозрачности в использовании ресурсов крупными компаниями, независимо оценивать их воздействие на окружающую среду и усилить подотчетность. Эрдоган пригласила участниц встречи присоединяться к альянсу и делиться опытом своих стран.

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