В ОАЭ гуманитарная организация «Эмиратский Красный Полумесяц» запустила зимнюю кампанию помощи стоимостью 12,5 млн дирхамов. Она должна охватить более 300 тысяч уязвимых людей в 17 странах, в том числе беженцев, перемещенных лиц и сообщества, пострадавшие от гуманитарных кризисов и суровых погодных условий. Об этом сообщает The National.

Помощь будут распределять в течение зимы

Инициатива проводится по поручению шейха Хамдана бин Заида — представителя правителя в регионе Аль-Дафра и председателя Эмиратского Красного Полумесяца. Генеральный секретарь организации Ахмед Аль-Мазруеи заявил, что помощь будут распределять поэтапно в течение зимы, координируя работу с соответствующими органами власти и гуманитарными партнерами в ОАЭ и за рубежом.

Приоритетными группами определили детей, пожилых людей, женщин, а также семьи перемещенных лиц и беженцев. По словам Аль-Мазруеи, это должно обеспечить своевременную и эффективную доставку помощи.

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Волонтеры комплектовали зимние наборы

На старте кампании в штаб-квартире организации в Абу-Даби провели волонтерское мероприятие. Члены правления и сотрудники Эмиратского Красного Полумесяца вместе с волонтерами Abu Dhabi Islamic Bank, ADNOC и других организаций комплектовали зимние наборы помощи.

На прошлой неделе организация также доставила в Газу зимнюю и медицинскую помощь на сумму 50 млн дирхамов. В грузы вошли одежда, одеяла, продукты, палатки, медикаменты и другие товары первой необходимости.

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