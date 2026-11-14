Немецкая горнолыжница Эмма Айхер победила в первом слаломе сезона Кубка мира в Леви, Финляндия. Для 23-летней спортсменки это шестая победа на этапах Кубка мира в карьере и первая — в слаломе, сообщает Der Spiegel.

Результаты соревнований

Айхер опередила на 0,43 секунды Лару Колтури, выступающую за Албанию. Третье место заняла австрийка Катарина Труппе, проигравшая победительнице 0,50 секунды.

Соревнования проходили при искусственном освещении. За три недели до старта в Леви Айхер стала третьей в гигантском слаломе в Зёльдене. Победу в Леви она одержала на следующий день после своего дня рождения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Особый старт в Леви

Айхер сказала телеканалу BR, что Леви имеет для неё особое значение: именно здесь она впервые выступила на Кубке мира, набрала первые очки и впервые поднялась на подиум в слаломе. Спортсменка также отметила, что смогла стабильно провести оба заезда.

Её партнёрша по сборной Германии Лена Дюрр после неудачного первого заезда поднялась с 30-го на 18-е место. Американка Микаэла Шиффрин, выигравшая в прошлом сезоне девять из десяти слаломов, не стартовала в Леви. Ранее она заявляла, что в этом сезоне планирует реже выступать в слаломе и сосредоточиться на гигантском слаломе и супергиганте.

Читай нас в