В Великобритании Энди Бернем призвал Лейбористскую партию усилить подготовку к противостоянию с Консервативной партией на следующих выборах. Собеседники The Guardian на Даунинг-стрит заявили, что в правительстве серьезно рассматривают возможность восстановления позиций консерваторов под руководством Кеми Баденок.

Смена электорального фокуса

По данным источников издания, премьер-министр хочет, чтобы штаб лейбористов вновь уделял больше внимания консерваторам как электоральной угрозе. Более двух лет партия преимущественно концентрировалась на Reform UK Найджела Фараджа и Партии зеленых на левом фланге.

Один из собеседников отметил, что электоральная поддержка изменчива, а консерваторы, несмотря на нынешнее отставание в опросах, демонстрируют восходящую динамику. Согласно опросу More in Common, на прошлой неделе поддержка Консервативной партии составляла 25%. На последних всеобщих выборах она получила 24%, после чего показатель снизился до 18%.

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Ресурсы на кампанию

По информации The Guardian, лейбористы готовятся с января направить больше ресурсов на противодействие консерваторам в преддверии выборов в мае. Представители партии подчеркнули, что консерваторы как официальная оппозиция по-прежнему остаются в фокусе ежедневной работы, однако общую стратегию необходимо усилить.

Среди возможных тактик обсуждают акцентирование на перспективе пакта между консерваторами и Reform UK. Также рассматривают кампанию, сосредоточенную на бренде Консервативной партии и ее теневом кабинете. В то же время, по данным More in Common, личные рейтинги Кеми Баденок относительно сильны, но ее партия в целом существенно отстает: треть респондентов, положительно оценивающих ее работу, заявили, что не голосовали бы за консерваторов.

Директор More in Common Люк Трайл считает, что лейбористам следует готовиться к различным сценариям, поскольку теперь у них два соперника на правом фланге. По его оценке, Reform UK может отбирать у лейбористов правые голоса в так называемой Красной стене, тогда как консерваторы способны усиливаться в более состоятельных районах Англии, в частности на юго-востоке.

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