Компания Endurance Energy заявила, что во время испытания на подводном вулкане Аксиал примерно в 480 километрах от побережья штата Орегон, США, ее генератор в течение 8,7 секунды вырабатывал больше электроэнергии, чем потребляло оборудование. О результатах эксперимента сообщает ScienceAlert.

Испытание на глубине 1,5 километра

Прототип Adélie разместили на дне океана на глубине около 1 500 метров, где со дна выходят гидротермальные источники. Морская вода проникает в трещины, нагревается от расплавленной породы под вулканом и возвращается в океан через такие выходы.

Инженеры пробурили скважину глубиной 16 метров под дном и установили в ней трубу. Вода из нее имела температуру примерно 260°C, однако ее потока оказалось недостаточно для работы генератора. Поэтому установку подключили к соседнему природному гидротермальному выходу.

Во время эксперимента 27 сентября температура воды достигала примерно 281°C. Из-за высокого давления на такой глубине она оставалась жидкой. Турбина генератора работала со скоростью около 26 тысяч оборотов в минуту.

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Избыток мощности и ограничения теста

После учета расхода электроэнергии на насосы и другие компоненты медианный избыток мощности составил около 2 киловатт, а пиковый — 16,5 киловатта. При этом работа установки прекратилась после срабатывания системы защиты батареи от чрезмерного тока. Примерно через десять минут во время попытки перезапуска вышел из строя кабель питания насоса.

Следующий тестовый генератор Gentoo мощностью 100 киловатт, по словам основателя и генерального директора Endurance Эндрю Редда, должен работать дольше и с большей мощностью. Компания также планирует использовать новую буровую установку, способную достигать глубины до 500 метров.

Нерецензированные результаты

Приведенные показатели описывают выработку электричества только во время работы генератора и не учитывают энергию, затраченную на транспортировку, бурение и монтаж. Результаты измерений обнародовала сама Endurance Energy, а рецензированной научной публикации об эксперименте нет.

Компания также сообщила, что выбрала место бурения подальше от гидротермальных дымоходов и животных рядом с ними и не обнаружила заметных изменений в местной экосистеме. Для независимого анализа она передала в лаборатории более 40 образцов воды, пород и минералов. Долгосрочное влияние крупных установок на экосистему морского дна еще предстоит оценить.

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