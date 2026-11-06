Итальянский производитель электромотоциклов Energica, прекративший деятельность в 2024 году из-за судебной ликвидации, объявил о возобновлении работы под руководством нового международного владельца. Компания планирует перенести производство мотоциклов в Азию, при этом дизайн, инженерные разработки, исследования и контроль технических стандартов и качества останутся в Италии.

Как сообщает Electrek, Energica приобрела зарегистрированная в Сингапуре компания Energica Pte. Ltd., которую поддерживают международные частные инвесторы. По данным производителя, в итальянское руководство по инженерии и дизайну входят технический директор Джампьеро Тестони и дизайнер Паоло Имени.

Снижение стоимости

По оценке Energica, новая производственная модель должна существенно сократить расходы и позволить снизить цены на мотоциклы примерно на 20% по сравнению с предыдущими моделями. Ранее технику бренда высоко оценивали за характеристики и технологии, однако она относилась к премиальному сегменту.

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Первой моделью, выпуск которой планируют возобновить, станет Energica Experia — электрический спортивно-туристический мотоцикл приключенческого класса. Далее компания намерена постепенно вернуть на рынок модели Ego, Eva Ribelle и EsseEsse9.

Возвращение моделей и сервиса

На начальном этапе Energica будет использовать существующие платформы мотоциклов, что должно ускорить перезапуск производства без разработки и сертификации совершенно новых машин. В то же время производитель планирует установить новую батарею и улучшить запас хода, эффективность, производительность и надежность техники.

Компания также ориентируется на восстановление дилерских и сервисных сетей в Европе, США и Австралии. Energica заявила, что сервисное обслуживание уже возобновлено, а поставки запчастей дилерам в нескольких странах восстановлены. Ранее бренд в течение четырех сезонов поставлял мотоциклы для FIM MotoE World Cup, развивая высоковольтные системы и технологии быстрой зарядки постоянным током.

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