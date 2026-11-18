Энергокомпания SSE предупредила, что может закрыть газохранилище Atwick на севере Англии следующим летом, если правительство не предложит поддержку в условиях слабой рыночной конъюнктуры. Об этом сообщает The Guardian.

Мощность хранилища

Объект расположен недалеко от Хорнси на побережье Восточного Йоркшира. Он состоит из восьми каверн и может хранить примерно 309 млн кубометров газа — это около полутора суток потребления газа в Великобритании.

В обращении к инвесторам SSE заявила, что действующие рыночные механизмы всё меньше поддерживают дальнейшую эксплуатацию хранилища. Компания назвала такие объекты стратегически важными для энергосистемы и сообщила, что продолжает контакты с правительством относительно политических мер по поддержке устойчивой газовой системы.

Хранилище Atwick работает с 1979 года, а SSE владеет им с сентября 2002 года.

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Влияние цен на рынок газа

Обычно энергетические компании закачивают газ в хранилища летом, когда спрос и цены ниже, а зимой отбирают его для продажи в период пикового потребления. Однако рост цен на газ, вызванный конфликтом вокруг Ирана и фактическим закрытием Ормузского пролива, сделал летнее накопление газа экономически невыгодным.

По данным издания, страны Европы вошли в более холодные месяцы года с самым низким уровнем запасов газа более чем за десятилетие. Великобритания уже хранит меньше газа, чем некоторые её европейские соседи, и больше зависит от импорта сжиженного природного газа.

Ранее владелец British Gas, компания Centrica, также предупреждала о возможном закрытии крупнейшего в стране газохранилища Rough без долгосрочного соглашения о финансовой поддержке с правительством. Centrica запланировала закрытие Rough на апрель 2027 года.

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