Эпидемиолог по инфекционным заболеваниям UTHealth Houston Кэтрин Троизи заявила, что Соединенные Штаты утратили статус элиминации кори после десятилетий контроля над этой инфекцией. Как сообщает News-Medical, элиминация не означает полного отсутствия случаев: речь идет о редких случаях, распространение которых удается сдерживать. По словам Троизи, страна теряет этот статус, когда передача кори продолжается не менее 12 месяцев.

Вспышки в большинстве штатов

В материале отмечается, что в 2026 году Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщали о вспышках кори в 46 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия. Троизи назвала нынешнюю вспышку крупнейшей в стране с 1991 года и связала ее с недостаточным уровнем вакцинации, дезинформацией о прививках и нехваткой ресурсов в системе общественного здравоохранения.

По мнению эпидемиолога, даже при в целом достаточном охвате вакцинацией группы непривитых людей в школах, религиозных общинах и других сообществах могут способствовать распространению вируса. Она также отметила, что сокращение финансирования местных и штатных департаментов здравоохранения может замедлять отслеживание контактов, вакцинацию и коммуникацию во время вспышек.

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Риски болезни и защита вакцинацией

Согласно приведенным в публикации данным, за последние два года в США с корью были госпитализированы более 830 человек, а 13 пациентов умерли. Среди наиболее распространенных причин госпитализации названы пневмония и энцефалит. В материале также говорится о возможном редком отдаленном последствии инфекции — подостром склерозирующем панэнцефалите.

Троизи отметила, что корь может вызывать так называемую иммунную амнезию: после инфекции иммунная система частично теряет способность распознавать возбудителей, от которых ранее защищала организм. По ее словам, этот эффект может длиться от двух до пяти лет. Две дозы вакцины MMR, защищающей от кори, паротита и краснухи, обеспечивают 97% защиту от кори. В публикации также утверждается, что 95% случаев приходится на непривитых людей или лиц с неизвестным статусом вакцинации.

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