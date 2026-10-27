Конференция епископата Мексики призвала государственные власти незамедлительно начать поиски 67-летнего священника Клементе Моралеса, пропавшего в северо-западном штате Синалоа. Епископы опасаются, что он мог стать жертвой наркокартеля.

Призыв к срочным поискам

Как сообщает RMF24, в заявлении в социальных сетях епископы призвали компетентные органы выполнить свои обязанности и сотрудничать для скорейшего розыска священника.

По словам очевидцев, в последний раз Моралеса видели в Кульякане — столице штата Синалоа. В этом городе регулярно происходят похищения и убийства, связанные с деятельностью картелей.

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Опасность для духовенства

Штат Синалоа считают одним из центров нарковойны в Латинской Америке. С начала 2024 года в Кульякане погибли более 2 тысяч человек в результате столкновений между вооруженными преступными группировками и внутренних конфликтов в картеле Синалоа.

По данным мексиканских властей, за последние семь лет от рук организованных преступных групп погибли 14 католических священников. Католическая церковь страны ранее обращала внимание на угрозы для духовенства, представители которого поддерживают местные общины и ведут социальную деятельность.

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