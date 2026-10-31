Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу принял лидера турок-киприотов Туфана Эрхюрмана в президентском комплексе Бештепе в Турции. Во время встречи Эрдоган подчеркнул, что любое урегулирование кипрского вопроса должно защищать права и интересы турок-киприотов, сообщает Cyprus Mail.

Переговоры в Бештепе

По данным Управления коммуникаций президента Турции, стороны обсудили двусторонние отношения Турции с Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), а также региональные вопросы. Эрдоган также заявил, что доволен представительством турок-киприотов на саммите Организации тюркских государств, который состоялся в тот же день в Анкаре.

В Управлении коммуникаций президента Турции передали, что Эрдоган считает: процесс, который не защищает права и интересы турок-киприотов, не может обеспечить длительного решения кипрской проблемы. Там также заявили, что Турция и далее будет поддерживать ТРСК. Эрхюрман после встречи публичных заявлений не делал.

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Предыдущие заявления на Генассамблее ООН

Встреча стала первым публичным заявлением Эрдогана по кипрскому вопросу после Генеральной ассамблеи ООН в прошлом месяце. Тогда он призвал международное сообщество признать ТРСК и установить с ней политические, дипломатические и экономические отношения. Он также заявил о необходимости прекратить изоляцию турок-киприотов.

Президент Кипра Никос Христодулидис в ответ обвинил Эрдогана в «лицемерии высшей формы». Он подчеркнул, что Совет Безопасности ООН определил рамки урегулирования кипрского вопроса как двухзональную, двухобщинную федерацию с политическим равенством, и назвал ее единственной основой для всеобъемлющего урегулирования.

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