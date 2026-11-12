Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 12 ноября, провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Переговоры состоялись на полях COP31 в Анталье, средиземноморском городе Турции, сообщает Anadolu Agency.

Темы переговоров

Участники встречи обсудили региональные и глобальные вопросы, которые вошли в повестку разговора. Также речь шла о двусторонних отношениях Турции и Ирана, ставших отдельной темой переговоров двух президентов.

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Призыв к дипломатии

Во время разговора Эрдоган призвал к немедленному прекращению войны между США и Ираном. По мнению турецкого президента, дипломатии следует дать возможность начать новую эпоху стабильности.

Эрдоган также заявил о готовности и далее поддерживать мирные усилия вместе с «братскими странами» региона. Эту позицию он выразил во время встречи с Пезешкианом в Анталье. Фраза «братские страны» в сообщении относится к государствам региона, с которыми Турция, по словам Эрдогана, готова поддерживать мирные усилия.

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