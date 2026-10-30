Лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман на саммите Организации тюркских государств в Анкаре, Турция, заявил, что для тесных контактов стран-членов организации с турками-киприотами нет препятствий. Он назвал возможными сферами взаимодействия науку, образование, культуру, технологии и дипломатию. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По словам Эрхюрмана, турки-киприоты много лет испытывают «несправедливую изоляцию», которая ограничивает их прямые контакты с международным сообществом, экономическое и социальное развитие, а также интеграцию с миром. Он заявил, что участие в международной жизни в сферах культуры, спорта, науки, образования и экономики является вопросом прав человека, который следует рассматривать вне политических договоренностей.

Заявления о международных мероприятиях

Эрхюрман утверждает, что предпринимались попытки не допустить молодежь к международным спортивным соревнованиям, помешать проведению культурных мероприятий и ограничить прямые контакты турок-киприотов с внешним миром. По его мнению, такие действия затрудняют формирование взаимного доверия и создание условий для урегулирования на острове.

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Он также сказал, что поднимал перед генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вопрос об инициативах греко-кипрской стороны, направленных на отмену детского футбольного лагеря, организованного FC Barcelona, и музыкального фестиваля в Кирении. По словам Эрхюрмана, Гутерреш назвал эти инициативы не способствующими доверию. Он также сообщил, что Еврокомиссия в письме подтвердила цель ЕС, сформулированную в 2004 году, относительно прекращения изоляции турок-киприотов.

Предложения о сотрудничестве

Эрхюрман предложил развивать совместные исследовательские программы между университетами, академические и культурные обмены для молодежи, а также сотрудничество в спорте. Среди других возможных направлений он назвал выставки, концерты, исполнительское искусство, торговлю, инвестиции, цифровую трансформацию и инновации.

По его словам, турки-киприоты готовы быть экономическим, научным и культурным мостом между тюркским миром и восточным Средиземноморьем. Эрхюрман добавил, что продолжит работать над справедливым и долговременным решением кипрского вопроса в тесных консультациях с Турцией.

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