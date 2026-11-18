Совет ЕС и Европейский парламент 18 ноября достигли предварительного соглашения, которое должно ускорить процедуры выдачи разрешений для проектов в сфере возобновляемой энергетики, электросетей и систем хранения энергии. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Модернизация энергетической инфраструктуры

Соглашение должно ускорить развертывание критически важной энергетической инфраструктуры в Евросоюзе, укрепить энергетическую безопасность блока и модернизировать электросети для перехода к климатической нейтральности.

Договоренность завершает согласование директивы о процедурах выдачи разрешений. Она является первой частью Европейского пакета электросетей, направленного на модернизацию и расширение энергетической инфраструктуры Европы.

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Пакет также является составляющей дорожной карты One Europe, One Market, которая должна усилить европейскую конкурентоспособность и снизить цены на энергию.

Дальнейшее утверждение

Министр климата, энергетики и окружающей среды Ирландии Дарраг О’Брайен назвал соглашение важной вехой в энергетической повестке ЕС. По его словам, более быстрые и упрощенные процедуры будут способствовать электрификации Европы и развитию инфраструктуры для чистой, доступной энергии внутреннего производства.

Предварительное соглашение еще должны одобрить Совет ЕС и Европарламент. После юридико-лингвистической проверки его должны формально принять обе институции. Государства-члены будут иметь полтора года, чтобы включить положения директивы в национальное законодательство.

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