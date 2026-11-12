ЕС готов обсудить обновление таможенного союза с Турцией при сотрудничестве по Кипру — Cyprus Mail
Европейский Союз может обсудить обновление таможенного союза с Турцией, если Анкару будут считать активным участником усилий по возобновлению переговоров и урегулированию кипрского вопроса. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Cyprus Mail.
По данным издания, Брюссель готов рассмотреть изменение действующих договоренностей при условии, что Турция будет активно участвовать сначала в возобновлении предметных переговоров по Кипру, а затем — в усилиях по урегулированию проблемы.
Как действует нынешний механизм
Таможенный союз между ЕС и Турцией действует с 1996 года. Поскольку Турция не является членом Европейского Союза, она не имеет всех преимуществ этого механизма.
В частности, когда ЕС заключает торговое соглашение с третьей страной, импорт из нее в Турцию не может облагаться таможенной пошлиной. В то же время эта третья страна может сохранять тарифы на турецкий экспорт.
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Анкара давно добивается пересмотра соглашения или полного членства в таможенном союзе. Полное членство сейчас имеют 27 государств ЕС и Монако.
Заявления сторон
В апреле министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал улучшить условия сотрудничества с ЕС. Он также заявлял, что отношения Турции с Европейским Союзом «держат в заложниках» позиции одной страны. В феврале Фидан связывал продвижение вопроса таможенного союза со снятием оговорок сторон в ЕС, в частности греко-кипрской администрации.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на прошлой неделе заявила в Европарламенте, что некоторые европейские страны явно заинтересованы в обновлении таможенного союза с Турцией. В то же время представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис в апреле сказал, что Турция должна «посмотреть в зеркало», если ищет причины отсутствия прогресса в отношениях с ЕС.