Европейский Союз готов к быстрому и совместному ответу на кибератаки, которые нарушили работу холодильных систем в сотнях супермаркетов Франции. Представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни заявил, что блок также работает над новыми киберсанкциями, сообщает Anadolu Agency.

Реакция Европейского Союза

По словам Эль-Ануни, ЕС признал атрибуцию Франции, связавшей атаки с Ираном, и выразил полную солидарность со страной. Он подчеркнул, что Европейский Союз будет противодействовать вредоносной кибердеятельности, используя все доступные инструменты.

Среди таких механизмов представитель назвал инструментарий кибердипломатии ЕС, включая санкции. Он напомнил, что в марте Европейский Союз уже ввел ограничительные меры против иранской структуры в рамках режима киберсанкций за деятельность, направленную против нескольких государств-членов, в том числе Швеции и Франции.

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Расследование во Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявил, что Париж рассматривает все варианты реагирования, включая шаги за пределами дипломатических мер и санкций ЕС. Речь идет о предполагаемой причастности подразделения Корпуса стражей исламской революции Ирана к кибератаке.

По данным французских властей, в ночь на 11 октября атака затронула около 700 объектов супермаркетов. Прокуратура Парижа начала расследование в отношении руководителя иранской группы Shahid Kaveh, которую называют кибернаступательным подразделением, связанным с Электронным и киберцентром Корпуса стражей исламской революции, двух его заместителей и других неустановленных лиц. Прокуратура также запросила международные ордера на арест по этому делу.

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