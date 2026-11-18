В Брюсселе, Бельгия, институты ЕС готовятся формализовать отсрочку введения правил, обязывающих компании, импортирующие нефть и газ в блок, мониторить выбросы метана. Нефтегазовые компании утверждают, что из-за недостаточно конкретных инструкций не понимают, как независимо подтверждать свои отчеты и заключать новые контракты без юридических рисков, сообщает Politico.

Позиция отрасли и стран ЕС

Лоббистская группа IOGP Europe заявила, что компаниям потребуется не менее трех лет для внедрения и масштабирования необходимой инфраструктуры. Страны — члены ЕС поддерживают отсрочку на один год, но хотят иметь возможность продлить ее, если Еврокомиссия не предоставит подробные рекомендации до июня следующего года.

Представители отрасли утверждают, что неопределенность вынуждает включать в контракты положения о распределении рисков, возможности досрочного расторжения соглашений или перенаправлении грузов за пределы ЕС. По данным S&P Global Energy, в январе—октябре 2026 года объем газа по контрактам с определенным пунктом назначения в странах ЕС был почти вдвое меньше показателя за 2025 год. В то же время такие сделки чаще заключались на более короткие сроки и с возможностью поставки газа за пределы блока.

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Критики не считают правила главным препятствием

Часть аналитиков и сторонников регулирования оспаривает, что именно правила в отношении метана стали определяющей причиной спада в заключении контрактов. Старший аналитик S&P Global Energy Лоран Русекас назвал регламент незначительным фактором для решений о поставках сжиженного природного газа, принимаемых на уровне советов директоров.

Еврокомиссия считает, что проблема заключается скорее в отсутствии политической воли государств-членов внедрять требования, чем в недостатках самого регламента. Дания заявляет, что полностью имплементировала правила, в том числе предоставила рекомендации по отчетности и ввела штрафы для импортеров. Между тем немецкая государственная компания SEFE заключила в этом году соглашения о поставках сжиженного природного газа из Аргентины и Канады, предусмотрев положения для соблюдения требований регламента.

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