Европейский Союз и Великобритания обсудили три инициативы по торговле, системам торговли выбросами и молодежной мобильности на саммите в Брюсселе, Бельгия. По данным Deutsche Welle, агентство DPA со ссылкой на дипломатов и должностных лиц ЕС сообщило, что стороны согласовали эти инициативы незадолго до начала саммита.

Три договоренности

Стороны обсуждали упрощение экспорта продуктов питания из Великобритании в ЕС за счет сокращения бюрократических процедур. Также речь шла об объединении британской и европейской систем торговли выбросами.

Третья инициатива предусматривает схему молодежного опыта. Она должна облегчить молодым людям из Великобритании и стран ЕС поездки для работы и учебы без применения действующих визовых требований.

Условие относительно платы за обучение

Европейский Союз заявил, что три договоренности вступят в силу только после достижения отдельного соглашения о снижении стоимости обучения для студентов из ЕС в британских университетах. Речь идет об установлении для них такого же уровня платы, какой платят британские студенты.

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По информации DPA, стороны намерены достичь договоренности по этому вопросу в течение шести месяцев. Представитель британского правительства также сообщил агентству AP, что соглашение заключено, а подробности должны обнародовать в совместном заявлении.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем после прибытия в Брюссель заявил, что более тесное партнерство с Европой отвечает интересам работников, Великобритании и ЕС. Ранее он говорил, что стране следует рассмотреть различные варианты будущих отношений с Европейским Союзом, в том числе возможность возвращения в блок.

По данным опросов YouGov, с середины 2022 года большинство респондентов считает, что Великобритания совершила ошибку, проголосовав за выход из ЕС. В сентябре доля таких опрошенных достигла 60%.

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