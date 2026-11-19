Европейский Союз и Иордания на инвестиционной конференции у Мёртвого моря подписали соглашения о финансировании на общую сумму 673 млн евро. Они включают грант в размере 110 млн евро на экономическую и социальную модернизацию страны, грант в размере 63 млн евро на экономическую устойчивость, торговлю и инвестиции, а также пятый пакет макрофинансовой помощи объёмом 500 млн евро в виде льготных кредитов.

Документы были подписаны в присутствии короля Иордании Абдаллы II и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как сообщает The National, участники конференции обсудили инвестиционные возможности в транспорте, возобновляемой энергетике, водной и цифровой инфраструктуре.

Инфраструктурные проекты

Фон дер Ляйен назвала Иорданию разумной инвестицией для Европы и отметила, что сотрудничество уже приносит результаты в транспорте, энергетике и цифровой связи. Она обратила внимание на роль порта Акаба как регионального транспортного узла и ворот в Ирак и южную Сирию. По её словам, порт может стать одним из важных элементов надёжных торговых маршрутов для ЕС.

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Евросоюз также должен поддержать продление подводной кабельной системы Medusa до Иордании. Это должно усилить цифровую связь страны с Европой и Средиземноморьем и потенциально интегрировать её в более широкую сеть передачи данных между Европой, Азией и Африкой.

Вода и экономические реформы

Отдельное внимание уделили проекту опреснения и транспортировки воды из Акабы в Амман. Он должен производить 300 млн кубометров питьевой воды ежегодно, а протяжённость трубопровода составит 438 километров. По словам фон дер Ляйен, Team Europe предоставила на поддержку проекта более 1,6 млрд евро. Международный консорциум частных инвесторов и операторов возглавляет французская инфраструктурная компания Meridiam.

Абдалла II призвал европейский и иорданский бизнес превращать инвестиционные возможности в конкретные проекты. Представители бизнеса на конференции среди преимуществ Иордании назвали политическую стабильность, географическое положение, потенциал солнечной энергетики и развитие инфраструктуры. В то же время Международный валютный фонд оценивал валовой государственный и гарантированный государством долг Иордании в предыдущем году в 109% ВВП.

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