На саммите ЕС—Канада в Монреале Европейский инвестиционный банк и Канада подписали рамочное соглашение, которое открывает возможности для будущих инвестиций в канадские критически важные минералы. Стороны также обсуждали сотрудничество в сферах обороны, суперкомпьютеров и энергетики, сообщает Politico Europe.

Инвестиции в добычу

Рамочное соглашение не предусматривает немедленного финансирования конкретных проектов. Вместе с тем оно должно создать условия для будущих вложений в добычу полезных ископаемых в Канаде и объединить цепочки поставок Канады и Европейского союза.

Речь, в частности, идет о литии, никеле, кобальте и другом критически важном сырье, необходимом для производства батарей, печатных плат и полупроводников. ЕС в значительной степени зависит от Китая в поставках таких материалов.

Канада и ЕС также заявили о намерении усилить сотрудничество в добыче, производстве и переработке критически важных минералов. В итоговом коммюнике конкретные страны не упоминались, однако министр обороны Канады Дэвид Макгинти в комментарии изданию говорил о доминировании Китая на мировом рынке этих ресурсов.

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Новый формат партнерства

Премьер-министр Канады Марк Карни поддержал предложенное председательницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен определение нового формата партнерства как ассоциированного членства. По его словам, в течение шести месяцев стороны должны определить содержание, масштаб и границы этого формата.

Карни также сообщил, что планирует регулярно встречаться с фон дер Ляйен для оценки прогресса. В марте Коллегия еврокомиссаров должна прибыть в Канаду для встречи с канадскими коллегами.

Отдельно стороны обязались провести долгосрочное исследование осуществимости экспорта канадского сжиженного природного газа в Европу через восточное побережье Канады или арктические порты. Значительная часть нефтяных и газовых ресурсов Канады расположена в западной провинции Альберта.

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