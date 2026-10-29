Европейский Союз и Канада учредили Альянс ради будущего во время 21-го саммита ЕС—Канада в Монреале, Канада. Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал создание нового формата сотрудничества, назвав его уникальным партнерством с близким союзником Евросоюза за пределами блока.

Направления сотрудничества

По словам Мерца, новая инициатива основана на общих ценностях и глубоком доверии между партнерами в условиях растущей неопределенности в мире. Альянс будет охватывать безопасность и оборону, экономический рост и занятость, устойчивое развитие, а также контакты между людьми.

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Немецкий канцлер заявил, что ЕС и Канада стремятся выстроить новое стратегическое партнерство для защиты и укрепления благосостояния и экономической безопасности своих граждан. О создании альянса сообщает Anadolu Agency.

Участники саммита

Европейский Союз на встрече представляют президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Канадскую сторону возглавляет премьер-министр Марк Карни. Саммит в Монреале проходит в четверг и пятницу.

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