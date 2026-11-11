Европейский Союз и Катар 3 декабря проведут в Дохе семинар по оборонным технологиям и искусственному интеллекту. Мероприятие должно способствовать контактам между частными компаниями оборонного сектора из ЕС и Катара, а также, возможно, из других государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Об этом в интервью Euronews заявил посол ЕС в Катаре Антонино Маджоре. По его словам, Евросоюз стремится укреплять оборонное сотрудничество с Катаром и странами Залива, поскольку безопасность является общим интересом сторон в нынешней геополитической ситуации.

Сотрудничество оборонных отраслей

Маджоре назвал две главные цели: создать платформу для контактов между частными оборонными компаниями и представить Катару и государствам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива политику ЕС в отношении общей оборонной промышленности.

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ЕС также хочет опираться на действующие оборонные партнёрства Катара с отдельными европейскими странами, в частности Францией, Италией, Испанией и Германией. Семинар даст Еврокомиссии возможность представить планы по созданию общей европейской оборонной промышленности и обсудить возможные партнёрства со странами за пределами ЕС.

Саммит и более широкая повестка дня

Саммит ЕС—Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, запланированный на 24 октября, перенесли из-за напряжённости в регионе Залива. По словам посла, это не меняет намерения сторон укреплять отношения.

Маджоре также заявил, что ЕС поддерживает посреднические усилия Катара между США и Ираном и разделяет с Дохой позицию по вопросу свободы судоходства через Ормузский пролив. Среди приоритетов на следующий год он назвал либерализацию визового режима для граждан Катара и переговоры о соглашении о стратегическом партнёрстве.

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