В Брюсселе, Бельгия, Европейский Союз и Соединённые Штаты планируют возобновить диалог по Китаю после двухлетнего перерыва. Ожидается, что встреча состоится в первую неделю декабря. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на нескольких людей, осведомлённых о подготовке.

Возобновление консультаций

По данным издания, канал консультаций между ЕС и США остановился после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Возобновление контактов обсуждается после того, как Вашингтон обратился к ЕС.

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Формат обсуждений

До паузы форум проводился регулярно. Его использовали для обсуждения сфер, в которых у Брюсселя и Вашингтона были общие опасения относительно Пекина.

Брюссель планирует возобновить консультации до конца года, несмотря на ухудшение трансатлантических отношений во время паузы. Ожидаемая декабрьская встреча должна вернуть сторонам площадку для обсуждения вопросов, связанных с Китаем.

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