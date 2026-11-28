В третьем квартале 2026 года дефицит торговли товарами Европейского Союза со странами за пределами блока составил €36 млрд. Стоимость импорта в ЕС достигла €730 млрд, тогда как экспорт составил €694 млрд, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные Евростата.

Дефицит сохраняется весь год

Третий квартал стал очередным периодом с отрицательным торговым балансом ЕС: дефицит фиксировался в каждом квартале 2026 года. По сравнению с апрелем-июнем его общий объем практически не изменился.

Главным фактором отрицательного сальдо оставался дефицит в торговле энергетическими товарами, который достиг €96,3 млрд. Также ЕС имел дефицит по другим промышленным товарам — €12 млрд — и по сырью — €9,2 млрд.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Динамика экспорта и импорта

Положительное сальдо в торговле химическими и связанными с ними товарами осталось на уровне €50,1 млрд. В то же время профицит в категории машин и транспортных средств сократился вдвое по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

Экспорт товаров из ЕС в третьем квартале вырос на 1,8%, или на €12 млрд, по сравнению с предыдущим кварталом. Импорт за тот же период увеличился на 1,7%, или на €11,9 млрд. По данным издания, падение экспорта ЕС, продолжавшееся со второго квартала 2025 года, остановилось в первом квартале 2026 года.

Читай нас в