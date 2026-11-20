В Брюсселе, Бельгия, Европейский союз может связать одобрение пакета договоренностей с Великобританией с отдельным соглашением о равном отношении к студентам из стран ЕС в вопросе платы за обучение в британских образовательных учреждениях. Как сообщает Politico Europe, обсуждается возможность установить для студентов из ЕС плату на уровне, применяемом к местным студентам.

Проект заявления Совета ЕС

В ночь на 20 ноября переговорщики завершили работу над договоренностями в сфере агропродовольствия, торговли выбросами и молодежных виз, а также над другими обязательствами по более тесному сотрудничеству, которые обсуждались 18 месяцев.

В то же время в проекте заявления, с которым ознакомилось Politico Europe, указано, что Совет ЕС не примет решение о подписании соглашений по системе торговли выбросами, санитарным и фитосанитарным правилам и молодежному обмену до завершения переговоров о дополнительном соглашении о равном отношении в вопросе платы за обучение.

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По словам дипломата ЕС, заявление планировали формально утвердить письменной процедурой утром 20 ноября. Другой дипломат назвал это четким сигналом того, что договоренности являются частью одного пакета, однако отметил политическое обязательство урегулировать вопрос платы за обучение.

Срок переговоров

В самих договоренностях саммита нет юридически обязательного положения, которое напрямую связывало бы соглашения о торговле и молодежном обмене с вопросом оплаты образования. Однако отдельное заявление Совета ЕС, по данным издания, означает, что Европейский союз может остановить реализацию этих соглашений в рамках собственных процедур, если переговоры не будут завершены.

Представитель ЕС заявил, что стороны договорились урегулировать этот вопрос в течение шести месяцев. Он также отверг утверждения о том, что Брюссель держит Великобританию «в заложниках».

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