Страны Европейского Союза склоняются к включению электромобилей британского производства в схему Made in Europe, призванную защитить европейских автопроизводителей от более дешёвого китайского импорта. Обсуждение министров промышленности запланировано на 3 декабря в Брюсселе, Бельгия. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на дипломатов ЕС.

Условия доступа к поддержке

Согласно замыслу, компании должны будут обеспечить определённую долю европейского содержания в своей продукции, чтобы претендовать на субсидии ЕС или продавать товары правительствам и учреждениям блока. Британское правительство добивается, чтобы это требование распространялось и на автомобили, собранные в Великобритании.

Ирландия, которая председательствует в ЕС на ротационной основе, в понедельник представила странам-членам обновлённое предложение. Оно предусматривает, что критерий Made in Europe для сборки автомобилей будет охватывать всю Европу, в том числе Великобританию, Швейцарию и государства Европейской экономической зоны — Исландию, Лихтенштейн и Норвегию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Условия для других стран

Для автокомпонентов в перечень потенциально могут включить и другие страны, в частности Японию или Южную Корею. По данным дипломатов, уступки для государств вне ЕС планируют предоставлять на основе взаимности, однако точное содержание этого принципа ещё не согласовано.

Франция и Германия в прошлом месяце предлагали связать участие таких стран с согласованием с мерами торговой защиты ЕС, среди которых есть пошлины на китайские электромобили. Великобритания неохотно соглашается на такое согласование.

Страны ЕС планируют согласовать общую позицию через несколько дней после обсуждения министрами промышленности 3 декабря. Далее представители правительств должны вести переговоры с Европейским парламентом, который планирует определить свою позицию в середине декабря. Начало переговоров ожидается не ранее января.

Читай нас в