В Брюсселе, Бельгия, страны ЕС и депутаты Европарламента после семичасовых переговоров договорились на два года отложить применение правил по мониторингу и дальнейшему сокращению выбросов метана для импортеров нефти и газа. Требования, которые должны были начать действовать в январе 2027 года, теперь должны быть введены в 2029 году, сообщает Politico.

Метан выбрасывается в атмосферу, в частности, из-за утечек из трубопроводов и скважин, а также на объектах производства ископаемого топлива. По данным издания, в течение 20 лет этот газ удерживает до 86 раз больше тепла, чем углекислый газ, при одинаковой массе.

Аргументы о поставках

Представители отрасли и их союзники в Вашингтоне убеждали часть правительств и евродепутатов, что применение правил в запланированный срок может вызвать перебои с поставками энергоносителей. В марте Международная ассоциация производителей нефти и газа представила исследование Wood Mackenzie, согласно которому из-за новых требований риск несоответствия мог затронуть до 87% импорта нефти и 43% импорта природного газа в ЕС.

Еврокомиссия не соглашалась с такой оценкой. Ее чиновники считали, что правила достаточно четкие, а государства-члены медленно готовились к их выполнению. В то же время другое исследование норвежской консалтинговой компании Rystad, профинансированное Environmental Defense Fund, пришло к выводу, что поставок, соответствующих требованиям, будет более чем достаточно.

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Давление на Еврокомиссию

По информации Politico, руководители компаний, работающих с ископаемым топливом, поднимали вопрос регулирования на десятках встреч с высокопоставленными чиновниками в Брюсселе. Французская TotalEnergies, в частности, лоббировала свою позицию через национальные министерства. Американские чиновники также присоединились к критике правил: посол США при ЕС Эндрю Паздер призвал отложить их, заявляя о рисках для энергетической безопасности и цен.

В ходе переговоров Еврокомиссия сначала предлагала разрешить странам на три года приостановить применение штрафов, а затем — отложить правила на один год. Часть правоцентристских и ультраправых евродепутатов настаивала на трехлетнем переносе. В итоге стороны договорились о двухлетней отсрочке.

Представитель Международной ассоциации производителей нефти и газа Хокон Фонсека Норданг приветствовал паузу и заявил, что организация гордится своей ролью. Аналитик рынка сжиженного природного газа Себ Кеннеди назвал метановое регулирование маловероятным ограничением поставок и предположил, что в 2029 году дискуссия о готовности к его запуску может повториться.

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