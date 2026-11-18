Европейский союз не будет обсуждать с Великобританией ее долгосрочные отношения с блоком, пока британское правительство не решит, хочет ли оно двигаться к отмене Brexit. Об этом дипломатические источники сообщили The Guardian.

Европейские столицы также считают, что серия отдельных саммитов по «перезагрузке» отношений с Лондоном исчерпывает себя. Один из дипломатов заявил, что Брюссель прежде всего ожидает от Британии ясности относительно ее целей. По его словам, премьер-министру Энди Бернему необходимо заручиться общественной поддержкой перед масштабными переговорами.

Саммит в Брюсселе

Ожидается, что совместное заявление после саммита в Брюсселе в пятницу просигнализирует о дальнейших обсуждениях участия Британии в энергетических рынках ЕС, нерегулярной миграции, а также более тесного сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

В то же время стороны еще согласовывают текст договоренности. Согласно проекту документа, оказавшемуся в распоряжении издания, они не достигли согласия по требованию ЕС: Британия должна согласовать свои действия с мерами защиты торговли блока, в частности с тарифами на китайские электромобили, в обмен на включение в законодательство Made in Europe. Лондон настаивает на более мягкой формулировке — стремлении последовательно защищать цепочки поставок на своих рынках и предотвращать потенциальный обход ограничений.

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Планы британского правительства

После саммита Бернем, как ожидается, в понедельник изложит свои следующие шаги и идею общенационального обсуждения модели более тесных связей с ЕС. По данным источников, полный перечень возможных вариантов — сохранение действующего формата, таможенный союз, единый рынок или полное возвращение в Европейский союз — он может представить вместе с 10-летним планом в декабре.

Источники также сообщили, что правительство рассматривает возможность провести в 2027 году годичное национальное обсуждение с общественными встречами и ассамблеями граждан перед принятием решения до следующих выборов.

После согласования пакета «перезагрузки» его планируют реализовать через законопроект о европейском партнерстве. Он будет охватывать договоренности по продовольствию и сельскому хозяйству, торговле выбросами и молодежной мобильности. Дипломаты ЕС ожидают, что стороны согласуют квоту примерно на 100 тысяч человек в год для работы, поездок или учебы на территориях друг друга.

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