В Брюсселе, Бельгия, Европейский союз перенёс на 15 декабря заседание, на котором должны рассмотреть заявку Tesla на одобрение её системы помощи водителю во всём блоке. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на представителя Европейской комиссии.

Заседание перенесли

Заседание Технического комитета по транспортным средствам первоначально было запланировано на 1 декабря, сообщил Reuters нидерландский регулятор RDW. Министерство транспорта региона Фландрия в Бельгии сначала заявляло о переносе на 7 декабря, однако Еврокомиссия уточнила, что заседание состоится 15 декабря.

Ожидалось, что комитет может проголосовать по системе Tesla во время декабрьского заседания. На двух предыдущих заседаниях голосование не состоялось после того, как Нидерланды предоставили системе предварительное одобрение в апреле.

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Условия одобрения в ЕС

Общеевропейское одобрение является важным этапом для Tesla во внедрении технологии в Европе. Около дюжины стран последовали примеру Нидерландов, а Италия стала самой населённой страной, где начали развёртывать систему.

Для одобрения на уровне ЕС решение должны поддержать не менее 15 из 27 государств-членов, которые в совокупности представляют 65% населения блока.

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